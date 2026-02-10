Ritmo imparable de obra pública del Gobierno de la Capital impulsa movilidad urbana y rural

⁠En una sola semana, el Ayuntamiento de SLP entregó cuatro obras integrales que suman más de 6 mil metros cuadrados de pavimento, priorizando calles que por años fueron una demanda ciudadana.

Bajo el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, avanzan de manera simultánea obras urbanas y caminos rurales que fortalecen la conectividad y la calidad de vida.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene un ritmo acelerado e ininterrumpido de trabajo, reflejo del liderazgo y la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha instruido priorizar obras que durante años fueron anheladas por vecinas y vecinos, no por su tamaño, sino por el impacto directo que tienen en su vida diaria. Como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, en solo una semana se entregaron cuatro obras concluidas al 100 por ciento, que en conjunto suman 6 mil 140 metros cuadrados de rehabilitación y construcción de pavimento.

Entre las obras más significativas se encuentra la calle 26 de Junio, que beneficia directamente a las colonias El Rosedal y Los Limones, con una intervención de 1,700 metros cuadrados; así como la rehabilitación de las calles Luis Magallanes y Antonio Aguilar, en la colonia Burócratas del Estado, donde se mejoraron 2 mil 740 metros cuadrados de vialidades que por años fueron una demanda constante de la ciudadanía. A estas acciones se suma la construcción integral de la calle Privada Miguel Hidalgo, en la Delegación de La Pila, con 1,700 metros cuadrados, fortaleciendo la conectividad y seguridad vial en esta zona.

Todas estas obras fueron ejecutadas bajo un enfoque integral, incluyendo la instalación de nuevas redes de agua potable y drenaje, construcción de banquetas y guarniciones, rampas para personas con discapacidad, además de pintura, señalética vial y pasos peatonales, garantizando calles funcionales, seguras y con visión de largo plazo. Este tipo de intervenciones reflejan la política municipal de hacer obras completas, bien planeadas y bien ejecutadas, que verdaderamente transforman el entorno urbano.

De manera paralela, el Gobierno de la Capital también avanza en la mejora de vialidades y caminos rurales, con la colocación de 3,900 metros cuadrados de nuevo pavimento en calles y caminos de la comunidad de Peñasco, así como en la calle San Vicente Mártir, que brinda servicio a las colonias División del Norte y Sauzalito, reforzando la movilidad y el acceso seguro para cientos de familias.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí reafirma que el programa Vialidades Potosinas 2.0 avanza con paso firme, escuchando a la ciudadanía y cumpliendo compromisos, bajo un modelo de trabajo constante, cercano y con resultados visibles que consolidan una ciudad mejor conectada, más ordenada y con mayor calidad de vida para todas y todos.