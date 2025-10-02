Ricardo Anaya respalda gestión de Enrique Galindo en su Primer Informe de Gobierno

El Senador Ricardo Anaya Cortés destaca el enfoque social y la cercanía ciudadana del Alcalde potosino: “su reelección no es casualidad, es el reflejo de un gobierno que cumple”, afirma.

Durante su participación en el Primer Informe de Gobierno del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Senador Ricardo Anaya Cortés expresó su respaldo a la administración municipal destacando los avances en infraestructura y programas sociales que han beneficiado a la población de San Luis Potosí.

El Senador panista elogió las acciones emprendidas por el gobierno municipal y afirmó que en la política lo que realmente cuenta son los resultados, y Enrique Galindo Ceballos es un claro ejemplo de ello: «Su reelección no es casualidad, es el reflejo de un gobierno que cumple», señaló durante su visita a San Luis Potosí.

Anaya explicó que cuando un candidato compite por primera vez, lo hace vendiendo esperanza y promesas, pero en la reelección lo que se pone en la balanza son los resultados: “Si no se cumple, la ciudadanía no vuelve a votar por ellos. En el caso de Enrique Galindo la gente evaluó su trabajo y decidió darle nuevamente su confianza. Eso es pasar la prueba de fuego”, expresó el Senador, calificándolo como un caso exitoso en el país.

Finalmente, destacó que el Alcalde Enrique Galindo ha estado cerca de la gente y ha enfrentado los problemas de frente. “Aquí se ha construido comunidad desde lo más esencial: recolección de basura, calles iluminadas, seguridad cercana, atención en emergencias como las inundaciones. Tiene todo nuestro reconocimiento y respaldo”, puntualizó Ricardo Anaya.