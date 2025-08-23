16.9 C
Rey Enigma cautiva en San Luis Capital, en el Torneo Municipal de Ajedrez

sábado, agosto 23, 2025

  • En el marco del 2º Torneo Municipal de Ajedrez “Daniel de la Llera”, San Luis Potosí reafirma su liderazgo como Capital de la Cultura con la primera presentación formal de El Método Enigma, obra del reconocido ajedrecista internacional.

El arranque del 2º Torneo Municipal de Ajedrez “Daniel de la Llera” tuvo como momento estelar la presencia de Rey Enigma, en el Palacio Municipal de San Luis Potosí para la primera presentación formal a nivel mundial de su libro El Método Enigma.

Ante un recinto lleno de participantes y público, el autor, influencer y jugador de ajedrez destacó la amabilidad de las potosinas y potosinos, así como la belleza de la ciudad y el respaldo decidido del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo para la promoción del ajedrez.

Por su parte, el Director de Cultura Municipal, reafirmó el compromiso de seguir impulsando un San Luis Amable y de consolidar a la ciudad como epicentro del ajedrez y del arte en México, como Capital Americana de la Cultura 2025.

Rey Enigma compartió anécdotas y extractos de su obra, la cual describe como un sistema híbrido que le ha permitido consolidar su trayectoria en el ranking internacional. Además, interactuó con la asistencia y realizó ejercicios prácticos con los que cautivó a las y los aficionados al ajedrez de San Luis Potosí.

 

 

