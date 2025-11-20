27.2 C
AYUNTAMIENTO

Retiran obstáculos para mejorar la movilidad peatonal en el Centro Histórico

jueves, noviembre 20, 2025

  • La Unidad de Gestión del Centro Histórico puso en marcha la estrategia “Inspección y Acción” para detectar y retirar elementos que obstruyen el paso en calles y plazas.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) puso en marcha su estrategia “Inspección y Acción”, enfocada en detectar y retirar obstáculos que afectan la circulación peatonal en las calles y plazas del primer cuadro de la ciudad.

Como parte de esta dinámica, el área de Inspección realizó recorridos para identificar elementos que representan riesgos o bloqueos para quienes transitan diariamente por el Centro Histórico. Una vez ubicados, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata procedió a retirarlos, asegurando que las vialidades peatonales se mantengan libres y seguras.

Estas acciones se desarrollan bajo la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, con el objetivo de mantener un Centro Histórico ordenado, accesible y funcional para habitantes, visitantes y comerciantes.

El Director de la UGCH, Jesús Becerra, señaló que el área continuará con recorridos diarios para atender reportes y garantizar que el espacio público permanezca en condiciones óptimas en beneficio de todas y todos.

 

