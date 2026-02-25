29 C
Responde Gobierno Municipal de SLP a solicitudes de mantenimiento de red de drenaje en La Pila

miércoles, febrero 25, 2026

  • Se da atención a solicitud de escuela en El Jaralito en beneficio de más de 100 personas
  • Junto con INTERAPAS, autoridades de esta delegación desazolvan drenaje en la calle Río Lerma

En atención a peticiones ciudadanas y de instituciones educativas, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la autoridad delegacional de La Pila, da respuesta con acciones de mantenimiento al sistema de drenaje y a la infraestructura sanitaria en distintos puntos de esta demarcación.

Entre las intervenciones sobresalientes en estos temas, destaca el desazolve que llevó a cabo personal especializado en la fosa séptica de la Telesecundaria “Mariano Jiménez”, la cual se ubica en la comunidad de “El Jaralito”.

Con esta acción, además de darle seguimiento a la instrucción del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos de ser una administración cercana y con resultados, se benefició a más de un centenar de personas, entre estudiantes y docentes.

Asimismo, el camión vactor se trasladó a la calle Río Lerma, a fin de realizar labores de desazolve para prevenir encharcamientos, evitar taponamientos y mejorar el funcionamiento del drenaje en ese sector de la delegación de La Pila.

Para concluir, se dio a conocer que estos trabajos seguirán de manera coordinada entre la autoridad de esta demarcación con cuadrillas especiales del Organismo Operador INTERAPAS, como parte del mantenimiento preventivo y con el objetivo de proteger las viviendas y garantizar la salud a familias de esta zona del Municipio.

