AYUNTAMIENTO

Reparan luminarias parpadeantes en calle Dr. Carlos Canseco

By Redacción
martes, septiembre 30, 2025

  • Se resolvió la falla eléctrica tras detectar conexión quemada en el circuito

La coordinación de Alumbrado Público del ayuntamiento de San Luis Potosí atendió de manera inmediata un reporte ciudadano sobre luminarias parpadeantes en la calle Dr. Carlos Canseco, ubicada entre la avenida Venustiano Carranza y la calle Pintores.

Al realizar la revisión técnica correspondiente, el personal detectó una falla en las líneas de alimentación eléctrica, una punta de conexión se encontraba quemada, lo que ocasionaba la intermitencia en el servicio de alumbrado en esa zona.

Tras las labores de mantenimiento correctivo, se procedió a la reconexión del circuito logrando restablecer el funcionamiento adecuado de las luminarias. Con esta acción, se refuerza la seguridad y visibilidad para peatones, visitantes al parque Morales, y automovilistas que transitan por el sector.

 

 

 

 

