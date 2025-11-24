Reparación intensiva a vialidades de la industrial aviación, anuncia Galindo

_*En el Domingo de Pilas 203, que contó con alta participación vecinal, se mejoraron espacios públicos, se ofrecieron servicios de salud y se atendieron peticiones de la ciudadanía._

Con una alta participación vecinal y de trabajadores municipales, el Alcalde Enrique Galindo encabezó en la Colonia Industrial Aviación la jornada 203 del programa Domingo de Pilas, que incluyó múltiples acciones para el mejoramiento de las áreas verdes y espacios públicos, además de anunciar el inicio de un programa intensivo para reparar las calles de la colonia, que se encuentran muy deterioradas.

El Alcalde Enrique Galindo giró instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y al Interapas para que se haga una evaluación de las necesidades tanto de pavimentación como reparación de la infraestructura hidráulica, para canalizar los recursos que sean necesarios a fin de solucionar los baches que hay en la colonia.

Durante la jornada, el DIF Municipal ofreció servicios médicos a través del programa La Ruta de la Salud, que incluyó la detección de enfermedades, exámenes de la vista y entrega de lentes, mientras que el área de Protección Animal del Ayuntamiento ofreció vacunaciones gratuitas a animales de compañía.

Por otra parte, trabajadores de Servicios Municipales, con el respaldo de los habitantes de la zona, realizaron la limpieza a fondo del atrio y jardín de la Iglesia de la Santa Cruz, donde además se instalaron 290 metros lineales de nueva cerca perimetral y colocaron nuevas luminarias para mayor seguridad de las familias. A estas acciones se sumó la asociación civil Mujeres Potosinas Cambiando Vidas, integrada por más de 70 profesionistas que ofrecen servicios de asesoría y ayuda médica y psicológica, además de recolectar prendas de vestir y alimentos para beneficiar a personas de bajos recursos.