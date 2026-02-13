16 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Renueva Gobierno de la Capital imagen de las letras monumentales en Asta Bandera en honor a México

By Redacción
144
spot_img
viernes, febrero 13, 2026

  • La Dirección de Servicios Municipales presentó el nuevo arte conmemorativo dedicado al Día del Ejército Mexicano y al Día de la Bandera, fortaleciendo la identidad y el orgullo nacional en San Luis Capital.

La Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital dio a conocer el nuevo diseño instalado en las letras monumentales ubicadas en el Asta Bandera, como homenaje visual a dos fechas emblemáticas de febrero: el Día del Ejército Mexicano y el Día de la Bandera. Esta intervención embellece uno de los espacios más representativos de la ciudad y refuerza los valores cívicos que forman parte de la identidad nacional.

El nuevo arte busca generar un entorno que invite a la reflexión y al orgullo por la historia y las instituciones que dan sustento a México, además de ofrecer un punto de encuentro atractivo para visitantes y familias potosinas. La renovación constante de estos espacios contribuye a mantener una ciudad ordenada, limpia y con identidad.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para consolidar un San Luis Amable, con espacios públicos cuidados que promuevan el sentido de pertenencia y la convivencia ciudadana.

Artículo anterior
USS Gerald R. Ford, el portaaviones usado en ataque a Venezuela, navega hacia Irán
Artículo siguiente
GOBIERNO DEL ESTADO FORTALECE ACCIONES ANTE INCENDIOS FORESTALES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.