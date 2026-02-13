Renueva Gobierno de la Capital imagen de las letras monumentales en Asta Bandera en honor a México

La Dirección de Servicios Municipales presentó el nuevo arte conmemorativo dedicado al Día del Ejército Mexicano y al Día de la Bandera, fortaleciendo la identidad y el orgullo nacional en San Luis Capital.

La Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital dio a conocer el nuevo diseño instalado en las letras monumentales ubicadas en el Asta Bandera, como homenaje visual a dos fechas emblemáticas de febrero: el Día del Ejército Mexicano y el Día de la Bandera. Esta intervención embellece uno de los espacios más representativos de la ciudad y refuerza los valores cívicos que forman parte de la identidad nacional.

El nuevo arte busca generar un entorno que invite a la reflexión y al orgullo por la historia y las instituciones que dan sustento a México, además de ofrecer un punto de encuentro atractivo para visitantes y familias potosinas. La renovación constante de estos espacios contribuye a mantener una ciudad ordenada, limpia y con identidad.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para consolidar un San Luis Amable, con espacios públicos cuidados que promuevan el sentido de pertenencia y la convivencia ciudadana.