Rehabilitación sanitaria en Benigno Arriaga refuerza la red en Tequisquiapan

By Redacción
miércoles, octubre 8, 2025

  • INTERAPAS inició la renovación de 55 metros de tubería en esta avenida.
  • La obra complementa los trabajos recientemente entregados sobre Nicolás Zapata.

SLP.– Como parte del proyecto integral para fortalecer la red sanitaria en el barrio de Tequisquiapan, INTERAPAS inició un nuevo tramo de rehabilitación sobre la calle Benigno Arriaga, entre Prolongación Víctor Rosales y Segunda Privada de Benigno Arriaga.

En esta etapa se renovarán 55 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, con lo que se da continuidad a los trabajos recientemente concluidos en avenida Nicolás Zapata, donde se sustituyeron 80 metros de red sanitaria dentro de la misma zona.

Estas acciones forman parte de un plan que busca resolver deficiencias estructurales y mejorar el flujo de aguas residuales.

La vialidad permanecerá cerrada desde Nicolás Zapata hasta García Diego, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas mientras duren las maniobras.

 

