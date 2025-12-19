Rehabilitación sanitaria en avenida Industrias continúa con nueva fase

INTERAPAS concluyó la instalación de 95 metros de nueva tubería en el subcolector sanitario, entre el Eje 110 y el Eje 114.

SLP.– INTERAPAS mantiene avances en los trabajos de rehabilitación del subcolector sanitario sobre avenida Industrias.

La intervención se desarrolla por etapas, estrategia que ha permitido avanzar de forma ordenada en una vialidad de alta carga vehicular y facilitar la ejecución de los trabajos.

Actualmente ya se instalaron los 95 metros lineales de tubería PEAD de 18 pulgadas, con lo que se fortalece la conducción de aguas residuales entre el Eje 110 y el Eje 114. Las labores continúan con el relleno y compactación, previo a la reposición del pavimento.

Debido al desarrollo de los trabajos, se mantiene la reducción de carril en el sentido que va del Eje 110 hacia el Eje 114, por lo que se recomienda a quienes circulan por avenida Industrias extremar precauciones y considerar tiempos de traslado adicionales.