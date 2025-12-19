21.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Rehabilitación sanitaria en avenida Industrias continúa con nueva fase

By Redacción
56
viernes, diciembre 19, 2025

  • INTERAPAS concluyó la instalación de 95 metros de nueva tubería en el subcolector sanitario, entre el Eje 110 y el Eje 114.

SLP.– INTERAPAS mantiene avances en los trabajos de rehabilitación del subcolector sanitario sobre avenida Industrias.

La intervención se desarrolla por etapas, estrategia que ha permitido avanzar de forma ordenada en una vialidad de alta carga vehicular y facilitar la ejecución de los trabajos.

Actualmente ya se instalaron los 95 metros lineales de tubería PEAD de 18 pulgadas, con lo que se fortalece la conducción de aguas residuales entre el Eje 110 y el Eje 114. Las labores continúan con el relleno y compactación, previo a la reposición del pavimento.

Debido al desarrollo de los trabajos, se mantiene la reducción de carril en el sentido que va del Eje 110 hacia el Eje 114, por lo que se recomienda a quienes circulan por avenida Industrias extremar precauciones y considerar tiempos de traslado adicionales.

Artículo anterior
Firman Instancia de las Mujeres y UUZI “Alianza Estratégica por las mujeres de San Luis Amable”
Artículo siguiente
APOYO PERMANENTE Y SIN LÍMITES A MIGRANTES POTOSINOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.