Rehabilitación del Templo del Carmen embellece la postal de San Luis Capital al mundo: Dirección de Turismo

Claudia Lorena Peralta Antiga, Directora de Turismo de San Luis Capital, catalogó como positiva la puesta en marcha del Proyecto de Conservación de la Fachada Principal del Templo de Nuestra Señora del Carmen, al indicar que este Templo es la postal de San Luis Capital con el mundo, por la celebración de la Procesión del Silencio.

La Directora de Turismo Municipal, declaró que el Ayuntamiento de San Luis Capital logró gestionar el recurso federal a través del programa Apoyo a las Ciudades Patrimonio Mundial de la Secretaría de Cultura Federal, cuya convocatoria abrió en febrero de este año. El proyecto técnico fue elaborado por la Unidad de Gestión del Centro Histórico, a través de su área de restauración, obteniendo 59 de 60 puntos, una de las calificaciones más altas a nivel nacional.

El monto total del Proyecto de Conservación de la Fachada del Templo de Nuestra Señora del Carmen asciende a 3 millones 674 mil 977 pesos, de los cuales el 70% corresponde a recurso federal —equivalente a 2 millones 572 mil 483 pesos— y el 30% a recurso municipal, con una aportación de un millones 102 mil pesos. Peralta Antiga explicó que la intervención será altamente especializada, al tratarse de trabajos en cantera, elementos escultóricos, portón histórico y estructura, lo que requiere técnicas y personal certificados en conservación.

Peralta Antiga indicó que la fachada restaurada del Templo del Carmen se convertirá nuevamente en un referente del valor histórico, turístico y cultural de San Luis Potosí.