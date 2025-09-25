Regidora Magdalena Cisneros llama a reforzar programas que protejan a las mujeres en San Luis Potosí

La Instancia Municipal de las Mujeres rindió un informe ante la Comisión de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde se destacó el trabajo realizado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres

En sesión celebrada por la Comisión de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se presentó un informe detallado sobre el trabajo realizado por la Instancia Municipal de las Mujeres en beneficio de ese sector de la población. Este informe busca transparentar y reforzar las estrategias para atender las demandas y necesidades

Durante la reunión, la regidora presidenta Magdalena Cisneros hizo un llamado urgente para intensificar los esfuerzos del Ayuntamiento y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Resaltó la importancia de implementar políticas públicas efectivas y acciones concretas que disminuyan los índices de violencia de género en la capital potosina.

Además, la regidora Cisneros enfatizó la necesidad de implementar capacitaciones especializadas para los mandos medios y altos del Ayuntamiento, con el fin de erradicar prácticas de acoso y violencia laboral dentro de la administración municipal. Destacó que estas acciones permitirán no solo prevenir la violencia de género, sino también brindar una respuesta oportuna y efectiva a los casos que se presenten, fortaleciendo así la protección integral de los derechos de las mujeres en San Luis Potosí.