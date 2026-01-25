Refuerzan mantenimiento de áreas verdes en Avenida Observatorio y Jardín de San Miguelito

-Las acciones incluyen deshierbe, poda, limpieza y riego para mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y conservar en buen estado los espacios públicos

Personal del área de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de deshierbe, poda y recolección de excedentes vegetales a lo largo del camellón central de la Avenida Observatorio, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones este importante espacio público, mejorar la imagen urbana y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas.

De manera paralela, el personal municipal efectuó trabajos de mantenimiento integral en el Jardín de San Miguelito, donde se realizaron podas de formación, limpieza general y riego con agua no potable, a fin de conservar este espacio en condiciones adecuadas para el disfrute de la ciudadanía.

El gobierno de San Luis Capital reafirma con estas acciones su compromiso de cuidar, preservar y fortalecer las áreas verdes de la ciudad, mediante un mantenimiento diario y responsable que contribuya a un entorno urbano más ordenado.