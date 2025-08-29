Refuerzan limpieza y mantenimiento en el Centro Histórico de San Luis Potosí

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata refuerza limpieza, retiro de grafiti y mantenimiento de infraestructura en el Centro Histórico, garantizando calles más seguras y ordenadas.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico, siguiendo las instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, intensificó sus labores de limpieza y mantenimiento en diversas calles del corazón de San Luis Potosí. El objetivo es mantener el área en las mejores condiciones y garantizar un entorno más seguro y ordenado para la ciudadanía.

Durante los últimos días, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó actividades de retiro de grafiti y desasolve en zonas señaladas por los propios vecinos. Entre los puntos atendidos destacan 5 de Mayo esquina con Gómez Farías, Sevilla y Olmedo, Lerdo de Tejada, Constitución frente al Jardín de San Sebastián, y Pascual M. Hernández esquina con Xicoténcatl.

Además, se dio respuesta inmediata a un reporte de rejilla pluvial dañada en Arista esquina con Uresti, asegurando su correcto funcionamiento y previniendo posibles afectaciones a la movilidad de vehículos y peatones. Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal por atender de manera oportuna las necesidades de infraestructura urbana.

Cada intervención reafirma el compromiso de la Unidad de Gestión del Centro Histórico de ofrecer espacios públicos limpios, seguros y funcionales, fomentando un entorno más agradable para residentes y visitantes de la zona histórica.