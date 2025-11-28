14.6 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Refuerza Ayuntamiento limpieza de grafiti en el Centro Histórico

jueves, noviembre 27, 2025

  • La UGCH mantiene trabajos permanentes para eliminar pintas y mejorar la imagen urbana. El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de conservar en buen estado los espacios de convivencia.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), continúa de manera permanente con los trabajos de eliminación de grafiti en diversas zonas de convivencia ubicadas en el corazón de la ciudad, estas intervenciones forman parte del esfuerzo institucional para preservar la estética y funcionalidad del primer cuadro de la capital.

En cumplimiento a las instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, personal de la UGCH realizó labores de limpieza en distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos la avenida Venustiano Carranza, frente a los Arcos Ipiña; la calle Herrera; y a la altura del Lienzo Rancho del Charro. Los equipos retiraron pintas y manchas que afectaban la imagen urbana y el entorno peatonal.

La administración municipal destacó que estas acciones son parte del compromiso permanente de conservar en óptimas condiciones los espacios de convivencia, garantizando un entorno seguro y agradable para habitantes, visitantes y comerciantes del Centro Histórico.

Jesús Becerra Rodríguez , titular de la UGCH, señaló que estos trabajos continuarán realizándose de manera constante y reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar los espacios públicos, evitar actos vandálicos y colaborar en el cuidado de la zona histórica de San Luis Potosí.

