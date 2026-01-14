15.6 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Refuerza Ayuntamiento de SLP seguridad vial en el Centro Histórico

By Redacción
miércoles, enero 14, 2026

  • UGCH instala boyas y repara infraestructura en avenidas del primer cuadro de San Luis Capital.

Como parte del compromiso de mantener en óptimas condiciones el primer cuadro de la ciudad, el Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), implementó acciones orientadas a la seguridad vial en zonas de alta afluencia.

Se colocaron boyas reductoras de velocidad en la intersección de avenida Constitución con Sevilla y Olmedo, para proteger a peatones y automovilistas y prevenir accidentes. En la misma avenida, pero en la esquina con Lerdo de Tejada, se reparó una rejilla pluvial que representaba un riesgo para quienes transitan por la zona. También se realizaron trabajos de pintura en guarniciones, con el objetivo de mejorar la visibilidad, ordenar el estacionamiento y garantizar una mejor movilidad urbana.

La UGCH reitera el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier incidente que represente peligro en la vía pública y a colaborar en el cuidado del Centro Histórico, manteniéndolo limpio y seguro para el disfrute de todas y todos.

