Refuerza Alcalde Enrique Galindo estrategia de servicios públicos en San Luis Capital

_*El Presidente Municipal sostuvo reunión con directivos de Servicios Municipales para fortalecer programas como Capital al 100 y Domingo de Pilas, e impulsar nuevas acciones en mantenimiento de las áreas sociales de la ciudad._

Con el objetivo de brindar mejores resultados a la ciudadanía, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó una reunión con coordinadores de la Dirección de Servicios Municipales para diseñar un plan más fortalecido en materia de servicios públicos, que permita ampliar la cobertura y reforzar la atención con mayores recursos técnicos y humanos.

Se determinó intensificar el mantenimiento de camellones, evaluar el arrendamiento de grúas para mejorar la atención al alumbrado público y robustecer los programas municipales Capital al 100 y Domingo de Pilas, que han demostrado efectividad al rescatar miles de metros cuadrados de espacios públicos entre áreas verdes, mejora del alumbrado y reforestación.

Además, el Presidente Municipal encomendó a la Dirección de Servicios Municipales la elaboración de un proyecto que dé prioridad a la mejora de los servicios urbanos, a través de sus coordinaciones de Alumbrado Público, Parques y Jardines, Imagen Urbana, Panteones y Rastro Municipal, con el fin de optimizar la calidad de vida de los habitantes.