Redobla Protección Civil Municipal supervisión de presas que se ubican en SLP y Bocas

También se revisa que los pasos de agua no estén obstruidos para evitar situaciones de riesgo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana – SSPC-, del Gobierno Capitalino, a través de acciones de prevención que refuerza la Dirección de Protección Civil Municipal, continúa con recorridos de supervisión de las presas debido a que varias se encuentran en su máxima capacidad, a fin de evitar situaciones de riesgo.

De ahí que sigue vigente el Plan de Acción Preventivo ante la Temporada de Lluvias, donde personal operativo mantiene revisiones en los vasos de captación de San José, El Peaje y El Potosino, en los que se realizan desfogues controlados, además de supervisar que los pasos de agua no estén obstruidos.

Tan sólo la capacidad de la presa de San José está en más del 100 por ciento; el Peaje con más del 99 %; El Potosino por arriba del 94 por ciento y la Cañada del Lobo rebasa el 65 %. De la misma manera, se supervisan las presas que se encuentran en la delegación de Bocas como son El Sauz, La Huaracha, Palomas y El Santuario.

La Dirección de Protección Civil Municipal remarcó que estos recorridos son constantes para supervisar que no se presente algún tipo de contingencia en esta temporada para de esta manera aminorar riesgos.

Finalmente, la SSPC recordó a las y los automovilistas que debido al desfogue controlado de la presa San José, que fue instruido por la Comisión Nacional del Agua, el bulevar Río Santiago lleva agua, por lo que por su seguridad y la de su familia, eviten ingresar a esta vialidad.