Recuperación de espacios públicos y Alumbrado Táctico, logros destacados en el Primer Informe del Alcalde Galindo

⁠El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos subrayó que en cuatro años de gobierno se trabaja para consolidar una ciudad vanguardista y funcional, con programas como Capital al 100, Domingo de Pilas y Alumbrado Táctico, que fortalecen la limpieza, la seguridad y la recuperación de espacios públicos.

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos señaló que durante los cuatro años de su gestión se han realizado exhaustivos trabajos diariamente para consolidar una ciudad vanguardista y funcional. Destacó la importancia de programas como Capital al 100 y Domingo de Pilas, los cuales permiten mantener limpia y ordenada la ciudad de San Luis Potosí, con la participación activa de los habitantes de colonias, fraccionamientos, comunidades y delegaciones.

El Alcalde subrayó que Capital al 100, que en este 2025 cumplió su primer año de labores, se convirtió en un referente en la limpieza y recuperación de espacios públicos. Asimismo, el programa Domingo de Pilas celebró cuatro años de trabajo continuo, fortaleciendo la colaboración entre gobierno y población para conservar la ciudad en condiciones óptimas y con mayor seguridad.

En este mismo capítulo de acciones, el Alcalde Enrique Galindo destacó la implementación del programa de Alumbrado Táctico, que no solo garantiza la prestación de un servicio esencial, sino que también contribuye a mantener una ciudad iluminada, con lo cual se inhiben hechos delictivos. La instalación de luminarias, dijo, significa una mejora directa en la seguridad y en la calidad de vida de las familias potosinas.

En este rubro resaltó la recuperación de la casona de Carranza y la calle de Tres Guerras, que por años representaron un problema social y foco de infección, la intervención permitió devolver la limpieza y seguridad a la zona, además de rescatar el esplendor del Paseo Carranza, que hoy consolida su atractivo con cerca de 150 luminarias instaladas que favorecen la convivencia familiar y de quienes visitan la ciudad de otros lugares tanto de México como de otros lugares del mundo, incluso por las noches.