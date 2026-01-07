Reconocimientos y presencia internacional en materia ambiental recibió el Gobierno de la Capital en 2025

El organismo mundial ISWA le otorgó el Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos 2025.

También se incorporó San Luis Capital a la Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y realizó eventos con impacto global.

Debido a sus acciones, estrategias y amplia agenda ambiental, el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, en 2025, y por tercer año consecutivo logró el Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos 2025, otorgado por la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), red global independiente que agrupa a profesionales, empresas y entidades gubernamentales para promover la gestión sostenible y profesional de los residuos y la transición hacia una economía circular mundial.

Asimismo, destacó la incorporación de San Luis Capital a la Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la que agrupa a más de 2 mil 500 autoridades comprometidas con el desarrollo urbano sostenible. Y debido a que San Luis Potosí Capital ha fortalecido su agenda ambiental fue galardonada con el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable en su IX Edición, en la categoría «Gobierno Local Ambicioso ante el Cambio Climático y en el Cumplimiento de ODS».

También la autoridad capitalina llevó a cabo el primer Town Hall Cop, que implicó foros con la ciudadanía, especialistas, organismos no gubernamentales, empresas y representantes de la Academia y la Ciencia, con más de 570 participantes en temas como mitigación y adaptación climática, transición justa y acción climática global

Finalmente, también el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos participó con una ponencia en el Falling Walls Engage Hub México 2025, con el que se conectó a diversas perspectivas sobre el cambio climático y la adaptación, además de compartir con profesionales de la investigación científica, la comunicación, el periodismo y el activismo social, experiencias y lograr colaboraciones a favor del medio ambiente.