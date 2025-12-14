14 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Reconocimiento Internacional a Catastro Municipal refleja mejorías reales para el notariado y para toda la población

By Redacción
84
domingo, diciembre 14, 2025

  • El Presidente del Colegio de Notarios, Juan Carlos Barrón Cerda, afirmó que la mejoría de los procesos catastrales representa importantes ahorros, económicos y en tiempo.

Para el notariado potosino, la certificación internacional otorgada al Ayuntamiento de la Capital por las mejoras en los procesos de la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, no sólo es un motivo de orgullo, sino que también representa la agilización y eficiencia en los trámites, lo que finalmente es muy benéfico para la población, afirmó el Presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

Señaló que la entrega del Certificado de Calidad Internacional ISO 18091:2019 Gobiernos Confiables, implica que los trámites de la Dirección  General de Gestión Territorial y Catastro han sido certificados bajo parámetros muy confiables y que garantizan que las gestiones sean realmente expeditas.

Explicó que para los notarios y para la población en general ya se observan los beneficios, porque ha evitado por ejemplo visitas de campo innecesarias, la entrega de avalúos en un tiempo muy corto, de un máximo de tres días, así como el pago de impuestos en un término de 72 horas.

El presidente del notariado añadió que todo esto también fortalece a la vez la finanzas municipales, lo que permite atender mejor las necesidades de la ciudad en materia de obras y servicios.

