27.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Reconocerán labor del Heroico Cuerpo de Bomberos con el Premio Municipal Óscar Francisco Benavente Liñán

By Redacción
97
spot_img
sábado, noviembre 8, 2025

-La propuesta cAontempla una presea anual y un incentivo económico para mujeres y hombres que destaquen por su servicio a la ciudadanía

Regidoras y regidores del ayuntamiento de San Luis Capital, presentaron la iniciativa para crear el Premio Municipal de Bomberas y Bomberos “Óscar Francisco Benavente Liñán”, como un reconocimiento de alto nivel a quienes integran el Heroico Cuerpo de Bomberos por su labor en favor de la sociedad potosina.

La mesa colegiada compuesta por las Comisiones de Gobernación, Hacienda, y Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, puntualizaron que la distinción incluirá una presea física y un estímulo económico, y se plantea que cada año Protección Civil Municipal emita la convocatoria para elegir a una bombera y un bombero destacados por su servicio.

El premio lleva el nombre de Óscar Francisco Benavente Liñán, el bombero más longevo en San Luis Potosí, con 73 años de servicio ininterrumpido desde los 15 años. Actualmente continúa activo y es instructor en el Colegio de Bomberos, siendo un ejemplo de entrega y vocación de servicio.

Artículo anterior
Verónica Palma, la atleta rarámuri que compite por su comunidad y sus tradiciones, en la Capital del Deporte
Artículo siguiente
COMPROMISO MUNICIPAL DE SOLEDAD ACABA CON DRENAJES COLAPSOS EN COLONIAS: ALCALDE
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.