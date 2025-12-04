Reconocen labor del DIF Municipal y del Ayuntamiento de SLP, panelistas del conversatorio de Foro “Discapacidad en 360°”

Accesibilidad en las empresas, el ámbito deportivo, educativo y de apoyo, para mejorar condiciones de vida, los temas abordados

SLP.- En el Foro “Discapacidad en 360°”, que llevó a cabo el Sistema Municipal DIF con motivo del 3 de diciembre, Día internacional de las personas con discapacidad, se presentó una conferencia y se realizó un conversatorio donde los participantes coincidieron en que el Gobierno de la Capital, de la mano con el DIF Municipal, realizan una labor importante en favor de la accesibilidad y la inclusión en la ciudad.

Reconocieron el trabajo que el Ayuntamiento Capitalino y el DIF Municipal realizan a través de diversos mecanismos como los diagnósticos en empresas, edificios gubernamentales municipales, la mejora en Centro Histórico, así como los documentos accesibles que se han publicado, para tener mejor preparación y romper barreras culturales y físicas.

Primero participó Luis Quintana Villa Michel, Fundador y Director General de Todo Accesible A.C. quien en su conferencia habló de Accesibilidad Universal, un tema en el que todas y todos pueden participar debido a que cada espacio, e incluso cada mensaje, debe estar estructurado de tal manera que sea entendible a la comunidad.

Luego en el conversatorio, las cuatro personalidades abordaron el tema de accesibilidad e inclusión desde diversos puntos, como sector empresarial, deportivo, educativo y de apoyo.

Dalila Govea López, Coordinadora de Programas de Fondo Potosino A.C., destacó la manera en que se responsabilizan de sus proyectos y salen adelante con la ayuda que les brindan; por su parte Vicente Aguilar Ordaz, Director de ADERIAC, Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí, AC., habló desde su experiencia al incorporar a personas con discapacidad que realicen labores dentro de las empresas, ya que sus habilidades se desarrolla aun más y tienen el mismo talento; en su turno, Yamel Campos Murillo, Directora de Fundación Saya, habló de la importancia que tienen familiares y quienes están a cargo de las personas con discapacidad, ya que estas también merecen atención, y Luis Mario Cespedes Maldonado, Atleta Paralímpico pidió que padres y madres orienten a sus hijos a practicar alguna actividad deportiva, pues esta les abrirá la mente y tendrán diferentes y mejores oportunidades de salir adelante.

De esta manera, no solo se conmemora un día, sino que se impulsan mejoras donde Gobierno Municipal, sociedad civil e iniciativa privada, unen esfuerzos para escuchar y generar mejores soluciones de vida.