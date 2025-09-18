Reconoce Gobierno Capitalino interés de la población en Jornadas Itinerantes “Esterilizando Juntos”

El CIBA resalta la participación de familias de Escalerillas y comunidades aledañas para aprovechar estas cirugías gratuitas

Se invita a las Juntas de Participación Ciudadana a solicitar estas actividades a favor de los animales de compañía

El Gobierno de la Capital mediante el Centro Integral para el Bienestar Animal -CIBA-, resaltó la participación de habitantes de Escalerillas y de comunidades cercanas en las Jornadas Itinerantes “Esterilizando Juntos”, por lo que aprovecharon estas cirugías gratuitas para perros y gatos.

De esta manera, vecinas y vecinos de esta zona no delegacional se unieron a las acciones municipales para prevenir la sobrepoblación animal, así como a la promoción de una mejor calidad de vida para estos seres sintientes.

Por ello, el CIBA agradeció a todas las familias de Escalerillas que con su participación construyen una comunidad más responsable y solidaria con los animalitos, lo que quedó demostrado con su presencia en las inmediaciones del templo de la Santa Cruz, donde se instaló el módulo itinerante.

Cabe destacar que las Jornadas Itinerantes “Esterilizando Juntos” se llevaron a esta zona de la Capital potosina debido a la solicitud de la Junta de Participación Ciudadana, por lo que se invitó a estas representaciones vecinales a pedir estas cirugías que son totalmente sin costo.

Y para conocer los requisitos para las esterilizaciones gratuitas y conocer más acerca de otras acciones institucionales a fin de incentivar el bienestar de los animales de compañía, las personas interesadas pueden ingresar al siguiente sitio: https://www.facebook.com/BienestarAnimalSLP, o llamar al teléfono del CIBA, 4448-240071.