Reconoce el Alcalde Enrique Galindo a lo mejor del deporte potosino con el Premio Municipal del Deporte 2025

En la Plaza de Aranzazú, los deportistas Lorena Itzel Rangel Batres, de atletismo; Alejandro de Alba Márquez, de automovilismo; Diobel Valdés del Castillo, entrenador de halterofilia y Gerardo Armando Castillo Silos, de para badminton, recibieron los máximos galardones del deporte potosino.

En una ceremonia realizada en la hermosa Plaza de Aranzazú, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó el Premio Municipal del Deporte 2025, con el que se reconoce a los atletas, entrenadores y promotores que destacan por su esfuerzo y resultados. En su mensaje, el Presidente Municipal felicitó a las y los ganadores por su dedicación y compromiso, y reiteró que su administración mantendrá el impulso al deporte como una herramienta de inclusión, salud y desarrollo social en todas las colonias y delegaciones de la Capital.

En la categoría de Deporte Adaptado, el reconocimiento fue para Gerardo Armando Castillo Silos, destacado atleta de parabádminton; mientras que Diobel Valdés del Castillo obtuvo el premio como Entrenador del Año por su trayectoria en halterofilia. En la categoría de Deportista Profesional, fue galardonado Alejandro De Alba Márquez, piloto potosino de Nascar; y en Deporte No Profesional, la atleta internacional Lorena Itzel Rangel Batres recibió el galardón de manos del Alcalde Enrique Galindo, por su brillante desempeño en el atletismo de alto rendimiento.

Durante la ceremonia también se otorgaron reconocimientos a la trayectoria deportiva a figuras emblemáticas del deporte potosino, como Humberto Sánchez Barra, exseleccionado nacional de luchas asociadas; Ismael Hernández Tenorio, olímpico en marcha atlética en México 1968; Magdalena Turrubiartes Noyola, con cuatro décadas de impulso al tenis de mesa; Fide Flores Valdez, formador de nuevos talentos en atletismo; y Juan José Monsiváis García, histórico entrenador de ciclismo y exseleccionador nacional.

El Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, destacó que el Premio Municipal del Deporte representa el compromiso del Ayuntamiento de San Luis Potosí con quienes hacen del deporte una forma de vida: “El deporte transforma, une y fortalece a nuestra ciudad; por eso reconocemos a quienes inspiran con su esfuerzo y su ejemplo”, afirmó.