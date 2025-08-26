26.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

Recolectan más de 7 toneladas de residuos en un solo día en distintos puntos de la ciudad

By Redacción
87
spot_img
martes, agosto 26, 2025

  • La Dirección de Gestión Ecológica intervino espacios públicos en las colonias Centenario y El Paseo; atendió reporte en la avenida Himno Nacional por acumulación de desechos de personas en situación de calle.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, reportó la recolección de más de 7 toneladas de residuos en un solo día en diversas zonas de la capital, como parte de las acciones permanentes de limpieza y atención a reportes ciudadanos.

En el jardín San Luis Rey, ubicado en la colonia Centenario, se realizó limpieza general con retiro de excedentes por 1.3 toneladas, como parte de la jornada de Capital al 100. En el Hogar del Niño, en la colonia El Paseo, se apoyó con la recolección de poda, limpieza general y retiro de 4.2 toneladas de residuos. En Azteca Sur, también en El Paseo, se retiraron 1.2 toneladas tras una intervención completa.

Asimismo, se atendieron puntos en la avenida Himno Nacional, donde se retiraron excedentes acumulados por personas en situación de calle equivalentes a 200 kilos. Estas acciones buscan mantener un entorno urbano saludable y digno para la ciudadanía.

 

 

Artículo anterior
EDUCACIÓN Y ESPACIOS DIGNOS PARA LA REGIÓN CENTRO
Artículo siguiente
“Bienestar en Familia” fortalece la alimentación de 866 hogares potosinos
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.