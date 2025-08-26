Recolectan más de 7 toneladas de residuos en un solo día en distintos puntos de la ciudad

La Dirección de Gestión Ecológica intervino espacios públicos en las colonias Centenario y El Paseo; atendió reporte en la avenida Himno Nacional por acumulación de desechos de personas en situación de calle.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, reportó la recolección de más de 7 toneladas de residuos en un solo día en diversas zonas de la capital, como parte de las acciones permanentes de limpieza y atención a reportes ciudadanos.

En el jardín San Luis Rey, ubicado en la colonia Centenario, se realizó limpieza general con retiro de excedentes por 1.3 toneladas, como parte de la jornada de Capital al 100. En el Hogar del Niño, en la colonia El Paseo, se apoyó con la recolección de poda, limpieza general y retiro de 4.2 toneladas de residuos. En Azteca Sur, también en El Paseo, se retiraron 1.2 toneladas tras una intervención completa.

Asimismo, se atendieron puntos en la avenida Himno Nacional, donde se retiraron excedentes acumulados por personas en situación de calle equivalentes a 200 kilos. Estas acciones buscan mantener un entorno urbano saludable y digno para la ciudadanía.