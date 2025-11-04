Recolecta Gestión Ecológica del Gobierno de Municipal más de 140 toneladas de residuos durante el Operativo de Día de Muertos

Durante las celebraciones del Día de Muertos, el Ayuntamiento capitalino realizó un amplio operativo de limpieza en panteones y espacios públicos. Más de 140 toneladas de residuos fueron recolectadas gracias al trabajo coordinado de diversas áreas municipales.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que, durante el Operativo de Día de Muertos 2025, se recolectaron más de 140 toneladas de residuos en distintos puntos de la Capital potosina, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, diversas áreas operativas trabajaron de manera coordinada para mantener limpios los panteones, avenidas y espacios públicos que recibieron una alta afluencia de visitantes.

El operativo contó con la participación de los equipos de Limpieza Urbana, Aseo Público y el Centro Operativo de Barrido, que trabajaron en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, en el Panteón del Saucito se recolectaron 90.5 toneladas de desechos y en el Españita 45 toneladas, sumando un total de 144 toneladas en toda la ciudad. Durante los días 1 y 2 de noviembre participaron más de 60 trabajadores por turno, apoyados por la Brigada de la Ciudad en labores nocturnas.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos agradeció el esfuerzo del personal de Ecología y Aseo Público, destacando que su trabajo permitió a miles de familias visitar a sus seres queridos en espacios limpios y seguros. “Este operativo demuestra que el Ayuntamiento está presente, incluso cuando la ciudad descansa”, expresó el Alcalde. Por su parte, el Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, subrayó que mantener los panteones en condiciones óptimas “es una forma de respeto a nuestras tradiciones y al medio ambiente”.

Además de los panteones, el operativo incluyó la limpieza de avenidas como Hernán Cortés, Álamos, Muñoz y Camino al Santuario, así como la recolección de residuos en zonas como Cañada del Lobo, Bosque de la Vida y la UAM, donde se levantaron más de ocho toneladas adicionales. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de mantener un San Luis limpio, ordenado y sostenible, en beneficio de las familias potosinas.