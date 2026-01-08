17.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Recolección de residuos en temporada decembrina fue de más de 18 toneladas

By Redacción
miércoles, enero 7, 2026

  • El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, informó que durante la temporada decembrina se mantuvieron los servicios de limpieza y recolección al 100 por ciento, en coordinación con Red Ambiental, para garantizar una ciudad limpia y ordenada.

Durante el periodo decembrino, que se caracteriza por un incremento considerable en la generación de residuos, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, desplegó un operativo especial que permitió atender la demanda sin interrupciones. Jaime Mendieta Rivera destacó que la coordinación con Red Ambiental fue clave para mantener la eficiencia en los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos.

En materia de recolección domiciliaria, Red Ambiental logró recolectar un total de 17 mil 505 toneladas de residuos, cifra que refleja el esfuerzo extraordinario del personal operativo que trabajó con jornadas extendidas durante las fechas de mayor actividad, aseguró el funcionario municipal.

Respecto al manejo de papeleras urbanas, se recolectaron 380 toneladas de residuos; además, 380 papeleras fueron resguardadas de manera preventiva y se instalaron 15 nuevas en puntos estratégicos de la ciudad. Mendieta Rivera informó que, a partir del 2 de enero, se iniciará la reinstalación gradual de las papeleras retiradas para reforzar el servicio en zonas de alta afluencia.

En las labores de aseo urbano se recolectaron 234 toneladas, mientras que en la limpieza de lotes baldíos se atendieron 105 toneladas; el Centro Operativo de Barridos sumó 240 toneladas y los Puntos Limpios registraron 64 toneladas adicionales, lo que permitió mantener en óptimas condiciones calles, avenidas y espacios públicos.

El funcionario municipal señaló que el total general del periodo decembrino fue de 18 mil 528 toneladas atendidas, y subrayó que estos resultados demuestran la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional para enfrentar uno de los retos más importantes del año, garantizar que San Luis Potosí Capital cierre y arranque el año con orden, limpieza y sostenibilidad.

