AYUNTAMIENTO

Recibo digital de Interapas supera los 47 mil usuarios

Redacción
domingo, febrero 15, 2026

  • Cada vez más cuentas activan esta opción ecológica y práctica.
  • La opción esta disponible en “InterAPPas Móvil”.

Cada vez más usuarios utilizan la opción del recibo digital a través de la aplicación “InterAPPas Móvil”. Hasta ahora,  47 mil 779 usuarios ya han optado esta opción, consolidándose como una alternativa práctica y segura. Esta modalidad permite contar con el estado de cuenta en formato digital en cualquier momento, además de contribuir a la reducción del uso de papel y a disminuir el impacto ambiental.

La aplicación no solo ofrece esta opción, también facilita la consulta del estado de cuenta, el seguimiento de adeudos y la realización de pagos, permitiendo a los usuarios llevar un control más ordenado de sus servicios de agua y drenaje desde su teléfono móvil.

Cabe destacar que, mientras no se active la modalidad digital, los usuarios continuarán recibiendo su estado de cuenta impreso en su domicilio; sin embargo, pueden hacer uso de la app para pagar, consultar saldos y realizar otros trámites de manera sencilla.

Para incorporarse a esta función, los usuarios pueden registrarse directamente en la aplicación “InterAPPas Móvil”, disponible sin costo para dispositivos Android y iOS.

