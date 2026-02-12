Recaudación por predial creció un 11.93% en San Luis Capital

La confianza de los contribuyentes permitió al Gobierno de la Capital superar las proyecciones de recaudación, reflejo del compromiso cívico de la ciudadanía y del reconocimiento a las obras y acciones que realiza el Ayuntamiento de San Luis Capital.

De acuerdo con las cifras de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de. la Capital, gracias a la confianza de los contribuyentes, se registró un incremento del 11.93 por ciento en la recaudación por concepto de impuesto predial, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 6 de febrero del presente año, en comparación con lo recaudado en el mismo periodo de 2025.

Con respecto al incremento en la recaudación de este año por predial, se informó que en gran medida obedece a las facilidades que se otorgan, tanto en las cajas propias, como en el pago en línea y las cajas móviles, así como por el descuento del 15 por ciento en general aplicado en el mes de enero y del 10 por ciento en febrero.

La dependencia destacó que otra de las facilidades que se otorgan es del descuento del 50 por ciento a adultos mayores, personas con discapacidad y de los pueblos originarios que radican en el municipio, además de que durante el mes de marzo se aplicará el 5 por ciento de descuento en general a quienes aún no han pagado su predial.