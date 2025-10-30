14.1 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Realiza Gobierno Municipal trabajos de bacheo y reparación de adoquín en el Centro Histórico

By Redacción
94
jueves, octubre 30, 2025
  • La Unidad de Gestión del Centro Histórico mantiene acciones permanentes para conservar en buen estado las calles y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Dentro del trabajo permanente que realiza el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), se efectuaron labores de bacheo y reparación del adoquín en las calles 1° de Mayo y Guillermo Prieto, estas acciones forman parte del compromiso de mantener en óptimas condiciones esta importante zona patrimonial.

El titular de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, informó que la cuadrilla de atención inmediata ejecuta estos trabajos de manera eficaz y en el menor tiempo posible, con el propósito de no afectar la movilidad peatonal ni vehicular en el área.

Becerra Rodríguez destacó que el mantenimiento constante del Centro Histórico es fundamental para garantizar espacios seguros y accesibles para los usuarios, visitantes y habitantes de esta zona. Agregó que el Gobierno Municipal continuará con este tipo de intervenciones para preservar la imagen urbana y el valor histórico de la capital potosina.

