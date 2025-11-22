Realiza Gobierno de la Capital trabajos de bacheo en Calzada de Guadalupe

La intervención forma parte del compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos por mantener en buen estado las vialidades del primer cuadro. Las acciones mejoran la circulación y brindan mayor seguridad a peatones y automovilistas.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) realizó trabajos de bacheo sobre la Calzada de Guadalupe, frente al Lienzo Charro, como parte del compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener en buen estado las vialidades del primer cuadro de la ciudad.

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata atendió los reportes de desgaste en el pavimento y efectuó las reparaciones correspondientes, lo que mejora la circulación y refuerza la seguridad para peatones y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

El Director de la UGCH, Jesús Becerra, reiteró que el área mantiene una atención constante en distintos puntos del Centro Histórico, con el fin de responder puntualmente a las necesidades de quienes recorren este espacio todos los días.