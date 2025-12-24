Realiza eventos Gobierno de la Capital para que adolescentes continúen con su preparación académica

Se llevó a cabo la “Feria de Bachilleratos” en la secundaria municipal «Ponciano Arriaga».

Estudiantes conocieron distintas opciones para seguir con sus estudios de preparatoria.

El Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, sigue con actividades a fin de incentivar la continuidad de estudios entre adolescentes y jóvenes de San Luis Potosí, para completar su preparación académica.

De ahí que la Dirección de Educación dio a conocer que en la secundaria municipal «Ponciano Arriaga» se celebró la quinta “Feria de Bachilleratos”, donde acudieron estudiantes de este plantel a los diferentes módulos instalados.

Con este evento, alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria conocieron las diferentes opciones de escuelas de educación media superior, con el único objetivo de continuar con sus estudios y determinar la opción más viable.

De ahí que adolescentes y jóvenes hicieron recorridos por varios de los stands, en los que distintas instituciones ofrecieron sus servicios para quienes están por egresar y desean incorporarse a una preparatoria o bachillerato.

La Dirección de Educación de la Capital mencionó que este tipo de Ferias se harán en otros centros educativos que pertenecen al Sistema Municipal, para que este sector de la población dé continuidad a su preparación en la opción que más consideren conveniente.