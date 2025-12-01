17.5 C
AYUNTAMIENTO

Realiza diversos eventos el Ayuntamiento de SLP a favor de habitantes de La Pila

By Redacción
103
lunes, diciembre 1, 2025

 

  • Sobresale charla para reconocer e impulsar el empoderamiento de las mujeres de esta demarcación
  • También el 1er Café Literario donde participaron estudiantes, así como madres y padres de familia

Continúan diversos eventos a favor de la población de la delegación de La Pila por parte del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, entre los que sobresalen conferencias a favor de las mujeres, pero también actividades para estudiantes y sus familias.

Entre ellos, destacó la charla impartida por la titular de esta demarcación, Alexandra Daniela Cid González, denominada: “Mujeres que Transforman: Empoderamiento y Desafíos en la Política” en el Centro Comunitario “Progreso”.

Espacio en el que además se abrió el diálogo con las personas asistentes, además de que coadyuvó a fortalecer los liderazgos en este sector de la población, con el objetivo de reafirmar la relevancia del papel de las mujeres en la vida pública.

Otro evento realizado fue el Primer Café Literario en La Pila, donde participaron no sólo alumnas y alumnos de la Preparatoria Municipal “Nueva Generación”, sino también madres y padres de familia.

Ahí se resaltó la importancia del fomento de la lectura, pero también el impulso desde las comunidades de la literatura, a través de distintas actividades que acercan la cultura a quienes habitan esta delegación.

