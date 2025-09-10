Realiza Dirección de Agua Municipal acciones a favor del medio ambiente y de impacto social

Sustituye medidores inservibles u obsoletos y realiza su disposición final de acuerdo con la norma ecológica

A la par, esta dependencia capitalina apoya a la Fundación RINO Q, en favor de personas con quemaduras

Como parte de las acciones a favor del medio ambiente que lleva a cabo el Gobierno de la Capital, la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento continúa con la sustitución de medidores mecánicos y los que ya están en desuso tienen una disposición final que cumple con la normatividad ecológica vigente, además con esta acción se apoya a la Fundación RINO Q, que trabaja a favor de personas con quemaduras.

De esta manera, explicó el titular de dicha dependencia municipal, César Contreras Malibrán, se disponen adecuadamente los medidores inservibles u obsoletos al entregarse a la empresa Grupo JFR, la que se encargará de desarmarlos para su correcto desecho.

Detalló que los medidores contienen componentes plásticos, pero además una pila, una tarjeta y un pequeño componente de metal, de ahí que lo que se pueda aprovechar de estos materiales serán donados por la referida empresa a RINO Q.

Contreras Malibrán precisó que ya se entregaron los primeros 100 medidores mecánicos obsoletos o inservibles, pero debido al programa de sustitución que mantiene la Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento en las próximas semanas se espera se incremente esa cifra.

Finalmente, el funcionario capitalino mencionó que la meta es sustituir mil 200 medidores nuevos, los cuales tienen la características de ser ultrasónicos, con lo que se busca una mejor eficiencia y mejorar la calidad de atención al cliente.