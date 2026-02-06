¿Quieren casarse? Aún pueden dar el sí con la familia y el DIF Municipal

«Nos da gusto formar parte de su ceremonia y contribuir a la protección de las familias»: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

Trae tus documentos, se amplió el periodo de recepción y cásate por el civil este 16 de febrero

SLP.– La Presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez, invitó a las parejas que deseen contraer matrimonio por el civil este próximo 16 de febrero a que acudan a registrarse y entregar su documentación lo antes posible en Reforma 520, colonia Centro.

“Si bien es una sencilla ceremonia, nos da gusto formar parte de ella y contribuir a la protección de las familias”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino.

Agregó que el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se ha centrado desde hace cuatro años en el fortalecimiento de todos los habitantes de San Luis Capital, la seguridad y protección de cada uno de sus integrantes, por ello es que con esta ceremonia se mejoran las condiciones de vida de las familias.

El trámite es gratuito y primero deberán acudir a las oficinas antes mencionadas para obtener la solicitud de matrimonio donde posteriormente deberán entregar original y copia de cada contrayente de Actas de nacimiento certificadas, Identificación oficial (INE, licencia, pasaporte), Comprobante de domicilio, Certificado médico y análisis prenupciales (original y copia). Dos testigos mayores de edad con identificación por contrayente y en caso de que la pareja ya tenga hijos, hay que presentar las actas de nacimiento.

Para mayores informes se pueden al número 4446885537, de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.