Proyección internacional en FITUR a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

El Alcalde de San Luis Capital Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial, expusó en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, las acciones que realizan estas ciudades históricas del país, en la preservación de su cultura, su arquitectura y historia, presentandolas como un destino para conocer la grandeza de México.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, concluyó su periodo como Presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, dejando una gestión marcada por el fortalecimiento institucional de la Asociación, la proyección internacional de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial y la consolidación de vínculos estratégicos con la UNESCO, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

En esta misma ceremonia realizada en Madrid, España, el Alcalde Enrique Galindo entregó la Presidencia de la Asociación a Samantha Smith, Alcaldesa de Guanajuato, en un acto encabezado por la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante su gestión, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos posicionó a la Asociación en foros internacionales de alto nivel, fortaleció la coordinación entre las 12 ciudades que la integran y promovió una agenda común centrada en la preservación del patrimonio, el turismo sostenible y la cooperación intermunicipal, elevando la voz de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial en espacios de decisión global.

Asimismo, impulsó una relación directa y permanente con la UNESCO, lo que permitió avanzar en criterios compartidos de conservación, inclusión y manejo responsable de los centros históricos. La Sesión de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial contó con la presencia de Andrés Morales, representante de la Oficina de la UNESCO en México, y con la participación de Oscar Arturo Esparza Vargas, Jefe de Cancillería de la Embajada de México en España, reforzando la dimensión diplomática e internacional de la Asociación.