11.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Proyección internacional en FITUR a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

By Redacción
109
spot_img
miércoles, enero 21, 2026

  • El Alcalde de San Luis Capital Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial, expusó en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, las acciones que realizan estas ciudades históricas del país, en la preservación de su cultura, su arquitectura y historia, presentandolas como un destino para conocer la grandeza de México.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, concluyó su periodo como Presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, dejando una gestión marcada por el fortalecimiento institucional de la Asociación, la proyección internacional de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial y la consolidación de vínculos estratégicos con la UNESCO, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

En esta misma ceremonia realizada en Madrid, España, el Alcalde Enrique Galindo entregó la Presidencia de la Asociación a Samantha Smith, Alcaldesa de Guanajuato, en un acto encabezado por la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante su gestión, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos posicionó a la Asociación en foros internacionales de alto nivel, fortaleció la coordinación entre las 12 ciudades que la integran y promovió una agenda común centrada en la preservación del patrimonio, el turismo sostenible y la cooperación intermunicipal, elevando la voz de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial en espacios de decisión global.

Asimismo, impulsó una relación directa y permanente con la UNESCO, lo que permitió avanzar en criterios compartidos de conservación, inclusión y manejo responsable de los centros históricos. La Sesión de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial contó con la presencia de Andrés Morales, representante de la Oficina de la UNESCO en México, y con la participación de Oscar Arturo Esparza Vargas, Jefe de Cancillería de la Embajada de México en España, reforzando la dimensión diplomática e internacional de la Asociación.

Artículo anterior
Mantiene abierto Gobierno Capitalino, el Registro Municipal de Animales de Compañía
Artículo siguiente
En Madrid, Naciones Unidas reconoce a San Luis Capital como Ciudad Tres Veces UNESCO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.