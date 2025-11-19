24.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Protección Civil Municipal y Estatal fortalecen coordinación interinstitucional

miércoles, noviembre 19, 2025

  • Autoridades municipales y estatales de Protección Civil acordaron reforzar la coordinación operativa y establecer una alianza institucional para mejorar la atención a reportes y contingencias en beneficio de la ciudadanía potosina.

Con el propósito de homologar acciones institucionales y reforzar la coordinación operativa, el encargado de la Dirección Municipal de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, en la cual se estableció una alianza sólida de colaboración entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron estrategias y planes encaminados a fortalecer las acciones de atención a reportes, emergencias y contingencias que la ciudadanía y la ciudad requieran, priorizando la protección de la integridad de las y los potosinos.

Ordaz Flores  reconoció la apertura y disposición del director municipal para fortalecer el acercamiento institucional, subrayando que la coordinación permanente permitirá operar y responder de manera más eficiente ante cualquier eventualidad.

“Hoy ha quedado claro: tenemos la apertura, la disponibilidad y la voluntad de trabajar juntos; es muy importante coordinarnos para operar, accionar y atender las contingencias de la ciudadanía”, señaló.

En la reunión participaron también responsables de las áreas de Inspección, Jurídico, Geología y el Área Operativa, quienes revisaron mecanismos para optimizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

La Dirección Municipal de Protección Civil reafirma su compromiso de salvaguardar y proteger la integridad de la ciudadanía, impulsando un trabajo conjunto, preventivo y coordinado con las instancias estatales.

