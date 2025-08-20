Protección Civil Municipal refuerza monitoreo en fallas geológicas

La dependencia municipal mantiene su compromiso de vigilar permanentemente los riesgos naturales en la Capital, en coordinación con la UASLP, se inspeccionaron fallas geológicas en colonias vulnerables.

Protección Civil Municipal reafirmó su propósito de mantenerse alerta ante cualquier emergencia que pudiera poner en riesgo a los habitantes de la Capital potosina y en coordinación con la Facultad de Geología de la UASLP, se realizaron trabajos de supervisión en la falla que atraviesa las colonias El Terremoto y La Esperanza.

El personal del Área de Construcción de la dependencia municipal, junto con académicos especialistas, llevó a cabo un monitoreo detallado para identificar hundimientos y desniveles en el terreno, con el objetivo de mitigar riesgos a la población que habita en estas zonas.

La información recabada durante estas exploraciones permitirá contar con un diagnóstico más preciso sobre la actividad geológica en San Luis Potosí, lo que contribuirá a la planeación de medidas preventivas y de protección para las familias asentadas en las colonias mencionadas.

Protección Civil informó además que con estos datos actualizará el Atlas Dinámico de Riesgo, desarrollado en conjunto con instituciones académicas, lo que garantizará una herramienta más confiable para la prevención y atención de emergencias en la capital potosina.