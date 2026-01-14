Protección Civil Municipal refuerza inspecciones a unidades gaseras para garantizar la seguridad de la población

La autoridad municipal fortalece las acciones de inspección a unidades de distribución de gas, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevenir riesgos a la ciudadanía.

SLP.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y fortalecer las condiciones de seguridad, la Dirección Municipal de Protección Civil, a través del área de Inspección, continúa llevando a cabo operativos de supervisiones periódicas a las unidades pertenecientes a empresas gaseras que operan en la ciudad.

Durante estas acciones, se verifica el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, incluyendo la evaluación de las condiciones mecánicas de los vehículos, la correcta señalización y la disponibilidad del equipo de seguridad requerido para su operación y traslado.

Asimismo, se revisan los dictámenes técnicos y bitácoras de mantenimiento, corroborando que se encuentren actualizados y en condiciones adecuadas.

De igual forma, se inspecciona el estado físico de los equipos e instalaciones, así como la correcta implementación de las medidas de seguridad obligatorias.

Estas labores forman parte de las acciones preventivas permanentes, orientadas a reducir riesgos, garantizar un servicio seguro y proteger a la ciudadanía.

Con ello, la Dirección Municipal de Protección Civil reitera su compromiso de fortalecer la prevención y mantener una vigilancia constante, priorizando en todo momento la seguridad de la población.