Protección Civil Municipal refuerza coordinación con la Delegación de La Pila

  • ⁠Autoridades municipales fortalecen el trabajo conjunto para mejorar la atención a emergencias y las acciones preventivas en la Delegación de La Pila.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional, optimizar herramientas operativas y reforzar las acciones en materia de atención a emergencias y prevención, el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, sostuvo una reunión de trabajo con Daniela Cid González, Delegada de La Pila.

Durante el encuentro se dialogó sobre las principales necesidades de la demarcación, así como sobre las herramientas y estrategias necesarias para fortalecer la capacidad operativa de la corporación, a fin de continuar promoviendo la cultura de la prevención y una respuesta oportuna ante emergencias.

Asimismo, se acordó reforzar el acercamiento y la coordinación entre las áreas de emergencia de La Pila, con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para construir una ciudad más segura y amable.A

