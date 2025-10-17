Protección Civil Municipal realiza recorridos preventivos en las presas El Peaje, El Potosino y San José

La Dirección de Protección Civil Municipal supervisa los niveles de agua y las estructuras hidráulicas, con el objetivo de identificar riesgos y garantizar la seguridad de los potosinos ante la temporada de lluvias.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los potosinos, la Dirección de Protección Civil Municipal llevó a cabo un recorrido de supervisión en las presas El Peaje, El Potosino y San José, como parte de las acciones preventivas que se realizan de manera constante ante la temporada de lluvias.

Durante la jornada, el personal técnico y operativo realizó una revisión de los niveles de agua, evaluación de estructuras hidráulicas, y análisis de las condiciones del terreno, con el propósito de identificar posibles riesgos y mantener actualizado el diagnóstico de las principales presas del municipio.

El Director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, destacó que este tipo de recorridos son fundamentales para la planeación oportuna de medidas preventivas y el monitoreo constante de las zonas naturales:

⁠“Nuestro compromiso es mantener una vigilancia permanente en los cuerpos de agua del municipio, trabajando de manera coordinada con las demás áreas del Ayuntamiento para prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la población”, señaló.

Polanco Acosta subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de monitoreo integral que la dependencia mantiene en puntos estratégicos de la ciudad, fortaleciendo la cultura de la prevención y la respuesta inmediata ante emergencias.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, refrenda su compromiso de trabajar por un San Luis más seguro y resiliente, promoviendo el bienestar de las familias potosinas a través de acciones preventivas, coordinación interinstitucional y atención constante en campo.