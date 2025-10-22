15.1 C
Protección Civil Municipal reafirma trabajo en conjunto con el Heroico Cuerpo de Bomberos

By Redacción
58
martes, octubre 21, 2025
  • ⁠La coordinación interinstitucional fortalece y reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y bienestar de la población, el encargado de Despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, sostuvo este día un encuentro con el comandante Adolfo Benavente Duque, titular del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, con el objetivo de reforzar la colaboración entre ambas instituciones y reconocer la labor que el Cuerpo de Bomberos desempeña diariamente en beneficio de la ciudadanía.

Durante la reunión, el comandante Benavente Duque expresó su agradecimiento por la constante cercanía del Gobierno de la Capital y destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha con todas las unidades de emergencia de la ciudad.

Asimismo, reiteró el compromiso de su equipo de trabajo para seguir brindando atención oportuna y profesional en situaciones de emergencia, contribuyendo a la seguridad de la población.

Por su parte, Polanco Acosta subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional y agradeció al comandante Benavente Duque por su disposición para continuar trabajando de manera conjunta.

El encargado de Protección Civil Municipal reafirmó el compromiso de la Dirección de Protección Civil para continuar fortaleciendo la atención de emergencias en la ciudad, a través de una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Ambos funcionarios coincidieron en que la cooperación y el trabajo en equipo entre las diferentes instancias de emergencia son esenciales para garantizar una respuesta ágil y eficaz ante cualquier contingencia que pueda afectar a la ciudadanía.

Este esfuerzo conjunto refuerza el compromiso del Gobierno Municipal, en su misión de proteger la integridad de los habitantes, garantizando su seguridad en todo momento.

