Protección Civil Municipal invita a participar en el concurso de dibujo “Los Cohetes no son tus Cuates” 2025

⁠La Dirección Municipal de Protección Civil lanzó la convocatoria para el concurso de dibujo infantil “Los Cohetes no son tus Cuates” edición 2025, con el objetivo de promover la cultura de la prevención y concientizar a la población sobre los riesgos del uso de pirotecnia.

La Dirección Municipal de Protección Civil convoca a todas las niñas y niños de nivel primaria a participar en el concurso de dibujo de la campaña “Los Cohetes no son tus Cuates”, correspondiente a su edición 2025, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención y sensibilizar a la comunidad escolar y familiar sobre los riesgos que representa la manipulación de pirotecnia.

Como parte de esta edición, la dependencia anunció que se obsequiarán cinco playeras del Club Atlético de San Luisautografiadas a los cinco dibujos ganadores, a fin de incentivar la participación y reconocer la creatividad de las y los menores que contribuyan con mensajes visuales orientados a la protección y al autocuidado.

La campaña, busca reforzar la concientización en niñas, niños, jóvenes, familias y docentes, destacando la importancia de evitar el uso de artefactos explosivos durante las celebraciones decembrinas y promover entornos más seguros en la comunidad.

Los interesados pueden solicitar información adicional a través de las páginas oficiales de la Dirección Municipal de Protección Civil, o acudir directamente a sus oficinas ubicadas en Coronel Romero esquina con Salvador Nava, número 1580, colonia Santuario.

La Dirección Municipal de Protección Civil reitera su compromiso con la ciudadanía, impulsando acciones y estrategias preventivas que contribuyan a reducir incidentes y, de ser posible, desalentar el uso de pirotecnia en esta temporada.