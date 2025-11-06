8.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Protección Civil Municipal invita a escuelas a sumarse a la campaña “Los Cohetes no son tus Cuates”

jueves, noviembre 6, 2025

  • La Dirección Municipal impulsa la campaña “Los Cohetes no son tus Cuates” 2025, con el propósito de prevenir accidentes por pirotecnia durante la temporada decembrina, mediante charlas de concientización dirigidas a estudiantes de educación básica.

La Dirección Municipal de Protección Civil invita a las instituciones de educación básica a participar en la campaña “Los Cohetes no son tus Cuates” edición 2025, con el objetivo de concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos asociados con el uso y manipulación de pirotecnia, así como sensibilizar a madres y padres de familia así como a personal docente.

Esta iniciativa se realiza en el marco de las próximas festividades decembrinas, periodo en el que aumenta significativamente el uso de pirotecnia y, con ello, el riesgo de accidentes que pueden derivar en lesiones graves o daños materiales.

A través de esta campaña, el Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Protección Civil, ofrecerá charlas informativas y actividades preventivas dirigidas principalmente a los grupos de 4º, 5º y 6º grado de primaria, con el propósito de fomentar una cultura de autocuidado y prevenir incidentes relacionados con el uso de cohetes.

Las instituciones interesadas en recibir las pláticas pueden agendarlas directamente con la Dirección Municipal de Protección Civil, de manera gratuita, a través del número de WhatsApp 44-44-11-74-95 o acudiendo a las oficinas de la dependencia.

Con acciones preventivas y de sensibilización, Protección Civil Municipal reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de la niñez y la comunidad en general.

