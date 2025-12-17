23.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Protección Civil Municipal inicia capacitaciones de manejo de pirotecnia para la temporada decembrina

By Redacción
43
miércoles, diciembre 17, 2025

  • La iniciativa, coordinada con la Dirección de Comercio Municipal, busca asegurar que los vendedores de artificios pirotécnicos cumplan con estrictos protocolos de seguridad y manejo adecuado, siendo un requisito esencial para obtener el permiso de venta.

Con el objetivo de garantizar unas fiestas decembrinas ordenadas, tranquilas y seguras, la Dirección de Comercio Municipal dio inicio a las capacitaciones de manejo responsable de pirotecnia, como parte de las acciones preventivas que se implementan durante esta temporada.

Siguiendo las indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de priorizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, estas capacitaciones se realizan en coordinación con Protección Civil Municipal, reforzando los protocolos de prevención, manejo adecuado y reducción de riesgos asociados a la venta y uso de pirotecnia.

La Dirección de Comercio informó que la capacitación será un requisito indispensable para poder tramitar el permiso correspondiente para la venta de pirotecnia durante la temporada decembrina. En caso de no contar con esta capacitación, no se autorizará la realización de dicha actividad, con el fin de proteger tanto a comerciantes como a la población en general.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma su compromiso de prevenir accidentes, fomentar la responsabilidad comercial y promover celebraciones seguras para todas y todos.

La Dirección de Comercio Municipal reitera que se continúa trabajando por un comercio ordenado, responsable y alineado a la construcción de un San Luis Amable.

Artículo anterior
NIÑAS Y NIÑOS CONVIVEN EN GRANDE Y CON CERCANÍA EN POSADAS NAVIDEÑAS DE SOLEDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.