Protección Civil Municipal inicia capacitaciones de manejo de pirotecnia para la temporada decembrina

La iniciativa, coordinada con la Dirección de Comercio Municipal, busca asegurar que los vendedores de artificios pirotécnicos cumplan con estrictos protocolos de seguridad y manejo adecuado, siendo un requisito esencial para obtener el permiso de venta.

Con el objetivo de garantizar unas fiestas decembrinas ordenadas, tranquilas y seguras, la Dirección de Comercio Municipal dio inicio a las capacitaciones de manejo responsable de pirotecnia, como parte de las acciones preventivas que se implementan durante esta temporada.

Siguiendo las indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de priorizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, estas capacitaciones se realizan en coordinación con Protección Civil Municipal, reforzando los protocolos de prevención, manejo adecuado y reducción de riesgos asociados a la venta y uso de pirotecnia.

La Dirección de Comercio informó que la capacitación será un requisito indispensable para poder tramitar el permiso correspondiente para la venta de pirotecnia durante la temporada decembrina. En caso de no contar con esta capacitación, no se autorizará la realización de dicha actividad, con el fin de proteger tanto a comerciantes como a la población en general.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma su compromiso de prevenir accidentes, fomentar la responsabilidad comercial y promover celebraciones seguras para todas y todos.

La Dirección de Comercio Municipal reitera que se continúa trabajando por un comercio ordenado, responsable y alineado a la construcción de un San Luis Amable.