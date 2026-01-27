Protección Civil Municipal fortalece la capacitación continua de su personal

Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el personal de Protección Civil Municipal participa en cursos de capacitación para fortalecer su preparación y capacidad de respuesta ante emergencias.

Por indicaciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección Municipal de Protección Civil mantiene de manera permanente los programas de capacitación y actualización dirigido al personal de todas sus áreas operativas y administrativas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades y protocolos de actuación en materia de protección civil.

A través de diversos cursos especializados, el personal recibe formación continua en temas relacionados con prevención de riesgos, atención de emergencias, primeros auxilios, manejo de incidentes y protección de la población, lo que permite elevar los estándares de actuación y garantizar una respuesta más eficiente ante cualquier eventualidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia institucional de profesionalización del personal, orientada a mantener cuerpos de emergencia mejor preparados, actualizados y coordinados, en beneficio de la seguridad de la ciudadanía.

Con este esfuerzo, la Dirección Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso con la prevención, la capacitación permanente y la mejora continua, como pilares fundamentales para salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de la población.