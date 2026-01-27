7.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Protección Civil Municipal fortalece la capacitación continua de su personal

By Redacción
102
spot_img
martes, enero 27, 2026

  • Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el personal de Protección Civil Municipal participa en cursos de capacitación para fortalecer su preparación y capacidad de respuesta ante emergencias.

Por indicaciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección Municipal de Protección Civil mantiene de manera permanente los programas de capacitación y actualización dirigido al personal de todas sus áreas operativas y administrativas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades y protocolos de actuación en materia de protección civil.

A través de diversos cursos especializados, el personal recibe formación continua en temas relacionados con prevención de riesgos, atención de emergencias, primeros auxilios, manejo de incidentes y protección de la población, lo que permite elevar los estándares de actuación y garantizar una respuesta más eficiente ante cualquier eventualidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia institucional de profesionalización del personal, orientada a mantener cuerpos de emergencia mejor preparados, actualizados y coordinados, en beneficio de la seguridad de la ciudadanía.

Con este esfuerzo, la Dirección Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso con la prevención, la capacitación permanente y la mejora continua, como pilares fundamentales para salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de la población.

Artículo anterior
Tormenta invernal dejará un frío extremo esta noche en EU; suman 30 muertos
Artículo siguiente
Instancia de las Mujeres imparte taller sobre huella digital en preparatorias municipales
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.