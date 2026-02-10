26.9 C
AYUNTAMIENTO

Protección Civil Municipal fortalece estrategias de prevención ante la Temporada de Incendios Forestales

martes, febrero 10, 2026

  • ⁠La Dirección Municipal de Protección Civil participa en la Reunión Nacional de Protección Civil: Incendios Forestales 2026, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y las acciones preventivas.

Con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención y atención ante la Temporada de Incendios Forestales en el año 2026, la Dirección Municipal de Protección Civil participa en la Reunión Nacional de Protección Civil: Incendios Forestales 2026, un espacio de coordinación y análisis entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El encuentro, que se desarrolla en el estado de Baja California, congrega a titulares y personal de Protección Civil de las 32 entidades federativas, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas orientadas a la prevención, mitigación y combate de incendios forestales.

El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, en conjunto con personal del área operativa y de inspección, mantiene una coordinación permanente con instancias federales, estatales y municipales, a fin de establecer estrategias integrales que permitan una respuesta oportuna, eficaz y articulada durante la próxima temporada.

Mediante su participación en este encuentro nacional, la Dirección Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso de sumarse a las estrategias nacionales para salvaguardar la integridad, el patrimonio y la seguridad de la población.

