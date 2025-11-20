27.2 C
Protección Civil Municipal fortalece coordinación con el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí

jueves, noviembre 20, 2025

  • La Dirección de Protección Civil Municipal sostuvo una reunión con autoridades del Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga” para reforzar la coordinación en materia de seguridad, gestión de riesgos, capacitación y respuesta a emergencias.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad, gestión de riesgos y respuesta a emergencias, así como la comunicación en temas de capacitación, el titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, sostuvo un encuentro de trabajo con el administrador general del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí “Ponciano Arriaga”, Marco Antonio Camarena Gámez.

Durante la reunión se abordaron diversos temas prioritarios, entre estos el fortalecimiento de estrategias conjuntas para temporadas en las que se requiere reforzar la capacidad operativa, como el periodo de incendios forestales, con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de la población mediante acciones coordinadas entre ambas instancias.

En el encuentro estuvieron presentes Luis Gerardo Zavala, jefe de Operaciones y Seguridad; Martín Torres Guardiola, comandante de Bomberos del aeropuerto; así como representantes del área operativa, el coordinador técnico general y el jefe del área de Inspección de la dependencia municipal, quienes participaron en el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos orientados a robustecer los procesos de prevención y atención de emergencias en el entorno aeroportuario.

Durante su intervención, Marco Antonio Camarena agradeció y reconoció la disposición del Gobierno Municipal a través de Protección Civil para fortalecer los protocolos de seguridad y preparación del personal del aeropuerto.

 “Su participación y recomendaciones son muy importantes para nuestro personal y para todos los usuarios de este aeropuerto”, señaló.

La Dirección Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con todos los sectores, priorizando siempre la prevención, el bienestar y la protección de la ciudadanía.

 

