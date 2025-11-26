Protección Civil Municipal emite llamado a prevenir accidentes por decoración navideña

La dependencia exhorta a la población a reforzar las medidas de seguridad en el uso de adornos navideños para prevenir accidentes en hogares durante la temporada decembrina.

En el marco de las festividades decembrinas, la Dirección Municipal de Protección Civil llama a las familias potosinas a extremar precauciones en el uso e instalación de adornos navideños, con el objetivo de prevenir incidentes dentro de los hogares.

El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, destacó la importancia de implementar medidas de prevención que protejan la integridad de niñas, niños y todos los integrantes de la familia, especialmente durante esta temporada en la que se incrementan accidentes relacionados con instalaciones eléctricas y objetos decorativos.

Entre las atenciones más frecuentes registradas durante estas fechas se encuentran sobrecargas de extensiones, cortocircuitos por luces dañadas, así como incendios ocasionados por velas encendidas cerca de adornos o pesebres.

La Dirección Municipal de Protección Civil reitera recomendaciones clave para evitar riesgos:

Verificar el estado físico y funcional de las luces navideñas.

Mantener una distancia segura entre el árbol de Navidad y fuentes de calor, como chimeneas o aparatos eléctricos.

Apagar todas las luces decorativas antes de salir de casa o al ir a dormir.

Evitar sobrecargar contactos y extensiones.

Finalmente, Protección Civil Municipal reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la cultura de la prevención y de velar por la seguridad e integridad de la población durante esta temporada festiva.