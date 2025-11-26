18.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Protección Civil Municipal emite llamado a prevenir accidentes por decoración navideña

By Redacción
62
spot_img
miércoles, noviembre 26, 2025

  • La dependencia exhorta a la población a reforzar las medidas de seguridad en el uso de adornos navideños para prevenir accidentes en hogares durante la temporada decembrina.

En el marco de las festividades decembrinas, la Dirección Municipal de Protección Civil llama a las familias potosinas a extremar precauciones en el uso e instalación de adornos navideños, con el objetivo de prevenir incidentes dentro de los hogares.

El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, destacó la importancia de implementar medidas de prevención que protejan la integridad de niñas, niños y todos los integrantes de la familia, especialmente durante esta temporada en la que se incrementan accidentes relacionados con instalaciones eléctricas y objetos decorativos.

Entre las atenciones más frecuentes registradas durante estas fechas se encuentran sobrecargas de extensiones, cortocircuitos por luces dañadas, así como incendios ocasionados por velas encendidas cerca de adornos o pesebres.

La Dirección Municipal de Protección Civil reitera recomendaciones clave para evitar riesgos:

  • Verificar el estado físico y funcional de las luces navideñas.
  • Mantener una distancia segura entre el árbol de Navidad y fuentes de calor, como chimeneas o aparatos eléctricos.
  • Apagar todas las luces decorativas antes de salir de casa o al ir a dormir.
  • Evitar sobrecargar contactos y extensiones.

Finalmente, Protección Civil Municipal reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la cultura de la prevención y de velar por la seguridad e integridad de la población durante esta temporada festiva.

Artículo anterior
Protección Civil Municipal invita a participar en el concurso de dibujo “Los Cohetes no son tus Cuates” 2025
Artículo siguiente
Ayuntamiento de SLP embellece espacios públicos con Nochebuenas
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.